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Forbes: Сколько Россия потратила на массированный ракетный удар по Украине?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: В Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Тернополе, Харькове и других городах Украины сообщили о взрывах и ударах по критической инфраструктуре. Видео, фото

CentralAsia (CA) -  Во время массированного ракетного обстрела Украины 10 октября Россия выпустила 84 крылатых ракеты и 24 БПЛА (по состоянию на 17:00 по местному времени). Средняя стоимость всего вооружения составляет от $400 до $700 млн, пишет Forbes.ua.

Украинские войска сбили более половины ракет - 43 штуки и 13 БПЛА.

Как пишет издание, широкий диапазон стоимости обусловлен тем, что пока неизвестно точное количество ракет каждого типа. Сообщалось о типах ракет, которые были выпущены: Х-101, Х-555, «Калибр», «Искандер», С-300, Торнадо-С.

Оценка в $400-700 млн предполагает, что большинство ракет, которые попали, являются дорогими и высокоточными Х-101 и ракетами с тактической дальностью (С-300, Торнадо-С), а остальные были направлены на перегрузку ПВО.

Для расчета стоимости этих ракет издание использовало следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - $13 млн, «Калибр» - $6,5 млн, «Искандер» - $3 млн, «Оникс» - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн, «Точка-У» - $0,3 млн. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов - несколько миллионов долларов.

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