В Узбекистане участились случаи принудительного выселения из квартир на фоне наплыва иностранцев, - Минюст

CentralAsia (UZ) - В последнее время наблюдается резкое увеличение числа россиян, прибывающих в Узбекистан. Об этом передает пресс-служба Минюста.

На этом фоне учащаются случаи принудительного выселения нанимателей из ранее арендованных квартир или необоснованного повышения цен с целью получения большего дохода за счет сдачи жилья иностранцам.

В Минюсте подчеркнули, что такие действия собственников жилья приводят к нарушениям требований Гражданского кодекса и других законодательных актов. В министерстве также опубликовали порядок заключения и расторжения договора аренды, заявив, что стороны не должны его нарушать.

Форма договора найма квартиры

Договор найма жилья заключается в письменной форме. Он должен быть поставлен на государственный учет в налоговых органах. Постановка на государственный учет осуществляется бесплатно через портал ijara.soliq.uz.

Постановка договора на государственный учет является обязанностью наймодателя и это должно быть осуществлено не позднее 3 дней с даты заключения договора.

Если наймодатель не поставит договор на государственный учет в налоговых органах, это повлечет за собой штраф в размере от 5 до 10 БРВ (от 1,5 миллиона сумов до 3 миллиона сумов).

Срок договора найма

Договор найма жилья заключается на срок не более 5 лет. Если срок не указан в договоре, он считается заключенным на 5 лет.

Наймодатель имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок.

Арендная плата

Размер арендной платы определяется в договоре по взаимному согласию наймодателя и нанимателя, он не подлежит изменению в одностороннем порядке. Арендная плата должна быть выплачена в сроки, указанные в договоре.

Расторжение договора

Договор найма расторгается по соглашению сторон. Расторжение договора найма по требованию наймодателя осуществляется по определенным основаниям только в судебном порядке.

К таким основаниям относятся: невнесение нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного договором срока платежа разрушение или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает использование жилого помещения для совершения противоправных деяний.

Если наниматель используют жилое помещение не по назначению либо нарушает права и интересы соседей, наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости устранения нарушения.

Если наниматель после предупреждения продолжает совершать подобные нарушения, наймодатель вправе в судебном порядке расторгнуть договор найма жилого помещения.

Восстановить нарушенные наймодателем права посредством требования о выселении или дополнительной плате можно путем обращения в суды по гражданским делам