В Узбекистане планируют ввести в эксплуатацию новую электростанцию

CentralAsia (UZ) - В Сырдарьинской области Узбекистана в скором времени будет введена в эксплуатацию новая электростанция. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Новая газопоршневая тепловая электростанция мощностью 220 МВт строится турецкой компанией «Ченгиз Энерджи» в Хавастском районе Сырдарьинской области.

На объекте завершены строительно-монтажные работы, ведутся наладочные и пусконаладочные работы. 9 октября, успешно прошли испытания первых газопоршневых аппаратов силовой установки.

Через две недели станция будет подключена к единой электросети Узбекистана и начнет передачу электроэнергии.

Электростанция способна производить 1,7 млрд кВт·ч электроэнергии в год.

29 марта текущего года президенты Узбекистана и Турции дали старт строительству электростанции.