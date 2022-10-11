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В Казахстане выдвинули вторую женщину-кандидата в президенты 
Салтанат Турсынбекова
Салтанат Турсынбекова

CentralAsia (KZ) -  Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута правозащитник Салтанат Турсынбекова, сообщает Zakon.kz.

Турсынбекова выступает за защиту гражданских прав, женщин и детей. Особо активна в сфере борьбы с семейно-бытовым насилием.

Является членом Общественного совета Астаны. Также была руководителем проекта «Казахстан без насилия в семье».

8 октября Каракат Абден сдала документы в ЦИК для выдвижения в президенты. В течение 2-3 дней их будут проверять на соответствие требованиям.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября.

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