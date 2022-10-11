Украина изменила список пожеланий к оружию после «терактов» в Киеве, - Foreign Policy

CentralAsia (CA) - Это была история о двух взрывах: первый, вероятный удар украинской стороны по построенному Россией мосту через Керченский пролив, поднял клубы дыма в небо Крыма и осветил социальные сети в предрассветные часы субботы. Во-вторых, в понедельник утром российские крылатые ракеты и баллистические ракеты нанесли удар по центру Киева, столицы Украины, по трехлетнему стеклянному пешеходному мосту в киевском парке, а также по некоторым детским площадкам. Кусок русского моста рухнул в Черное море; но даже во время продолжающихся в понедельник воздушных налетов стеклянный мост все еще стоял.

Как пишет Foreign Policy, это был разделенный экран, который украинские официальные лица пытались подчеркнуть в понедельник, когда Россия нанесла по стране удары крылатыми и баллистическими ракетами, нацеленными на гражданское население и энергетическую инфраструктуру, в результате чего по меньшей мере 11 человек погибли и более 87 человек получили ранения. Репрессалии впервые за несколько месяцев обрушились на Киев в час пик, что, по словам Национальной полиции Украины, стало крупнейшим ракетным ударом по стране в ее истории. Но даже несмотря на то, что украинские и западные официальные лица назвали теракты, в результате которых в киевском парке Тараса Шевченко образовалась дымящаяся воронка, актом отчаяния, а президент Украины Владимир Зеленский вышел из Мариинского дворца, чтобы записать сообщение в Telegram.

В течение нескольких месяцев Украина искала ракеты дальнего радиуса действия и большое количество артиллерийских снарядов, после того, как Россия разрушила государственные школы, парки, детские площадки и электростанции, украинские официальные лица срочно обратились со своими требованиями к оружию к странам НАТО.

В понедельник высокопоставленный депутат Украины Руслан Стефанчук направил руководству Конгресса письма с призывом к Соединенным Штатам уделить первоочередное внимание поставке национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), которые производятся совместно с Норвегией, а также противоракетные, минометные и артиллерийские системы — явный признак того, что эти оборонительные вооружения поднялись в списке приоритетов украинских военных, опередив реактивные системы залпового огня, истребители и ракетные системы дальнего действия, которые Киев требовал в течение нескольких месяцев. Зеленский после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что получение противовоздушной обороны было его приоритетом №1.

«Вооруженные силы Украины успешно [сбили] почти половину ракет и иранских беспилотников, но, к сожалению, наши ресурсы ПВО ограничены», — написал Стефанчук в письме, которое попало в поле зрения Foreign Policy. «Этим нападением Россия не получила военного продвижения - это был акт террора, направленный исключительно против гражданского населения. Наземные системы противовоздушной обороны NASAMS имеют решающее значение для защиты критической гражданской и военной инфраструктуры от российских крылатых ракет и бомбардировок, в то время как наземная система вооружения «Фаланга» (C-RAM) позволит обеспечить ближайшую точечную защиту наиболее важных объектов, особенно важных электростанций».

Стефанчук сказал, что Украина также ищет американские истребители F-15 и F-16 для обеспечения бесполетной зоны против российских крылатых ракет и бомбардировщиков, возможно, с ракетами класса «воздух-воздух». Украина также хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила армии США тактические ракетные комплексы большей дальности, известные как ATACM, которые могут поражать российские цели на расстоянии 200 миль, а также ударные беспилотники Grey Eagle для противодействия серийным иранским беспилотникам. которые нанесли ущерб украинским линиям. В этом месяце Politico сообщил, что украинские официальные лица уделяют больше внимания запросам средств противовоздушной обороны с Запада.

Хотя западные средства ПВО могли бы обеспечить лоскутный щит от российских ракетных ударов, прибытие новых батарей не сделает воздушное пространство Украины запретной зоной, даже несмотря на то, что отечественные средства ПВО продержались более 200 дней — намного дольше, чем западные, спецслужбы изначально предполагали. Российские крылатые ракеты «Калибр», предпочтительное оружие Кремля, которые применялись в понедельник, летают на более низких высотах, что позволяет им легче уклоняться от средств ПВО. Западные официальные лица считают, что кремлевские запасы высокоточных ракет значительно сократились после полномасштабного вторжения российского президента Владимира Путина в феврале.

Но спустя почти восемь месяцев войны у украинских войск все еще есть импровизированные варианты защиты от натиска России с неба, и удары 10 октября только усилили срочность после того, как атаки нарушили относительное спокойствие, которое воцарилось над Киевом в последние несколько месяцев. В понедельник украинскому территориальному защитнику удалось сбить летящую российскую ракету ракетой, запускаемой с плеча. В центре Киева ракетами выбиты окна университетских зданий, а окровавленную пожилую женщину, которая выгуливала двух собак в парке, пожарный увел с места происшествия.

И чиновники предупреждают, что худшее еще впереди. Стефанчук, заявил, что Россия, вероятно, продолжит эскалацию нападений на мирных жителей, поскольку Украина продвигается на поле боя, пытаясь отрезать население от тепла и электричества в преддверии надвигающихся минусовых температур с наступлением зимы — угроз, которые поддержали союзники Путина. Зеленский, который собрался со своими главными советниками, чтобы обсудить ситуацию с энергетикой, сказал, что Россия нацелилась на энергетические объекты почти в дюжине регионов страны, и призвал украинскую общественность сократить потребление электроэнергии на пятичасовой период в понедельник вечером, чтобы предотвратить аварийное отключение после серии ударов по силовым установкам.

В течение нескольких недель Кремль телеграфировал, что хочет замедлить продвижение Украины на поле боя, нанося удары по инфраструктуре и гражданскому населению. Жестокая логика российских войск, по словам экспертов, заключается в том, что если они не могут победить украинские войска на поле боя, они попытаются навредить своим женам и детям дома. И Путину также приходится тянуть время, рассредоточивая оборону Украины, поскольку предполагаемые 300 тыс. мобилизованных российских резервов не могут быть готовы в течение нескольких недель, если не месяцев, чтобы не допустить уступки новых территорий.

«Если стратегия, которой придерживается Путин, состоит в том, чтобы выиграть время, чтобы вы могли создать свои собственные новые силы за счет мобилизации и выиграть время, чтобы экономическая война против Европы нанесла должный удар, двигаясь к точке, где она действительно начинает сеять настоящий хаос, …тогда вы действительно не хотите уступать место, которое на самом деле вполне защищено и где у них есть много подготовленных позиций», — сказал Джек Уотлинг, старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб, британском аналитическом центре.

С изображениями залитых кровью улиц Киева во всех новостях западные лидеры сплотились вокруг Зеленского. После телефонного разговора с украинским лидером президент Франции Эммануэль Макрон, который не решался отправить больше оружия, призвал сегодня к глубоким переменам. Министерство обороны Германии пообещало, что первая из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T, устанавливаемая на грузовике инфракрасная ракета, которая может поражать цели на расстоянии в несколько миль, появится в Киеве «в течение нескольких дней». Официальные лица США также заявили, что некоторые из восьми батарей NASAMS, обещанных Украине, начнут поступать в ближайшие месяцы, хотя некоторые из этих систем недоступны для изъятия из оборонных запасов и должны быть изготовлены.

Зеленский также собирается присоединиться к онлайн-встрече стран G-7. А министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в среду отправятся в Брюссель на последнюю встречу Контактной группы по обороне Украины, в которую входят 50 стран, на которой будут обсуждаться последние запросы Киева на поставки оружия.

Но для некоторых украинских чиновников западная военная помощь поступает слишком мало и слишком поздно — это чувство нашло отклик в ближайшем окружении Зеленского.

«Думаю, всем очевидно, что они должны были быть здесь до сегодняшнего дня», — сказала Александра «Саша» Устинова, украинский депутат, которая в последние месяцы совершила несколько поездок в Вашингтон, чтобы призвать американских коллег и представителей администрации ускорить передачу оружия. Внешняя политика в телефонном интервью. «Не знаю, какие оправдания, но украинцам это стоит жизней. Мы не просим наступательное оружие. Это чисто оборонительное средство — для гражданских».

По словам бывших американских чиновников, это становится все более актуальным, поскольку Путин все больше отстает в наземной военной игре.

«Это показывает, что у России есть только один вариант отреагировать на успехи украинских военных: атаки, направленные на то, чтобы запугать украинское гражданское население», — заявил в текстовом сообщении Foreign Policy бывший заместитель помощника министра обороны США Мик Малрой. «Русские проигрывают войну на земле и не меняют ситуацию».

«США и международное сообщество должны немедленно предоставить украинцам самые современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доступные для охраны населенных пунктов», — добавил он. «Эти атаки, скорее всего, будут только усиливаться».