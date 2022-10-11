ISW: Украинские войска освободили несколько населенных пунктов в Луганской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:13, 11 октября 2022
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- Обновлено: 12:13, 11 октября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 10 на 11 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские войска, освободили несколько населенных пунктов в Луганской области. Это более 200 квадратных километров территории на западе Луганска.
Выводы института:
Российские войска нанесли массированные скоординированные ракетные удары по более чем 20 городам Украины.
Президент Владимир Путин заявил, что скоординированные ракетные удары были нанесены в ответ на взрыв на мосту через Керченский пролив.
Российские силы продолжают попытки вернуть недавно утраченные территории на северо-западе Херсонской области, одновременно укрепляя близлежащие позиции поврежденными и спешно мобилизованными частями.
Российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области.