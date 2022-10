ISW: Украинские войска освободили несколько населенных пунктов в Луганской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 10 на 11 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска, освободили несколько населенных пунктов в Луганской области. Это более 200 квадратных километров территории на западе Луганска.

Выводы института:

Российские войска нанесли массированные скоординированные ракетные удары по более чем 20 городам Украины.

Президент Владимир Путин заявил, что скоординированные ракетные удары были нанесены в ответ на взрыв на мосту через Керченский пролив.

Российские силы продолжают попытки вернуть недавно утраченные территории на северо-западе Херсонской области, одновременно укрепляя близлежащие позиции поврежденными и спешно мобилизованными частями.

Российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области.