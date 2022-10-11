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Войска РФ за день нанесли по Украине 61 ракетный и 32 авиаудара, пострадала инфраструктура 30 городов, — Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки российские войска нанесли 61 ракетный и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. При этом обычно количество пусков крылатых ракет колеблется в районе 5-10, авиационных ударов — 10-15. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 11 октября.

По данным Генштаба ВСУ, Украина за сутки сбила 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.

В сводке также говорится, что признаков формирования наступательных группировок на территории Белоруссии и передвижений войск не наблюдается.

Российские атаки отражены в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское, сообщает Генштаб.

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