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МИД Казахстана прорабатывает вопрос об эвакуации своих дипломатов из Киева

CentralAsia (KZ) -  МИД Казахстана прорабатывает вопрос о полной эвакуации сотрудников посольства республики в Украине, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.

«Посольство сейчас также работает. Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная», - сказал Смадияров, отвечая на вопрос журналистов во вторник в Астане.

При этом он уточнил, что пока неизвестно, куда будут эвакуированы дипломаты.

Он добавил, что в настоящее время проверяется информация о том, сколько граждан Казахстана находятся в Украине.

«Из-за последних событий эта цифра разнится. Как вы видели, вчера было опубликовано сообщение нашего посольства на Украине, чтобы как-то помочь им в этой ситуации. При первой эвакуации многие уехали, возможно, некоторые вернулись, поэтому точную цифру я сейчас назвать не могу», - добавил он.

Накануне посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан по возможности покинуть территорию Украины, а тех, кто находится в стране, соблюдать меры безопасности.

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