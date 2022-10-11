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Число жертв ракетных ударов по Украине возросло до 19. Обесточен 301 населенный пункт, - ГСЧС
Предыстория: В Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Тернополе, Харькове и других городах Украины сообщили о взрывах и ударах по критической инфраструктуре. Видео, фото

CentralAsia (CA) -  Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что после вчерашнего российского удара остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Пострадали объекты критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и в Киеве. Возникло более 30 пожаров, все они потушены.

ГСЧС отмечает, что для обеспечения электроснабжения привлечено 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.

По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение в 3 571 населенном пункте в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

10 октября Россия нанесла массированный удар по Украине. По последним данным ГСЧС, погибли 19 человек, пострадали 105 человек. Утверждается, что целью удара были объекты энергетики, военного управления и связи. В Кремле заявили, что это ответ на «диверсию, совершенную на Крымском мосту». Страны Запада нарастить военную помощь Киеву. Сегодня, 11 октября, состоится срочная встреча стран G7 с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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