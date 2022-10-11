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TMK Energy завершила бурение угольного пласта в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Австралийская компания TMK Energy завершила программу разведочного бурения на месторождении метана угольных пластов Гурвантэс XXXV в Монголии, сообщила компания 11 октября.

Пятая и последняя разведочная скважина Snow Leopard - 05R (SL-05R) вскрыла в общей сложности 69 м угля. В рамках программы ТМК пробурила пять скважин, пятая добавилась позже. Эта скважина была ликвидирована по техническим причинам.

Предварительные результаты десорбционных проб показывают, что весь уголь с глубины более 200 м содержит газ от умеренного до высокого, сообщает ТМК.

«Бурение и испытания по программе геологоразведки на 2022 год завершены, и буровые подрядчики демобилизованы с площадки», — сообщили в компании. «Теперь основное внимание будет уделяться продвижению программы пилотных скважин, а также подробному планированию и логистике, которые необходимы для реализации этапа проверки концепции проекта, который будет заключаться в добыче первого газа на поверхности».

ТМК владеет 100% долей в проекте Гурвантэс. Партнерская австралийская энергетическая компания Talon Energy получает 33%-ную рабочую долю в проекте в соответствии с существующим двухэтапным соглашением об отчуждении.

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