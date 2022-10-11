Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

CentralAsia (CA) - Во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога, свидетельствует карта, опубликованная порталом «Страна.ua».

По состоянию на 8:00 (по местному времени) тревогу объявили только в центральных и восточных областях Украины, в самых западных — Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской — ее не было. Однако менее чем через час тревога была объявлена уже на всей территории страны.

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил в телеграмм-канале, что в регионе «есть попадания». УНИАН ранее передавало, что Борзов сообщил об «атаке на Ладыжинскую ТЭС», но позднее он отредактировал сообщение.

Накануне воздушная тревога была объявлена по всей Украине, в Киеве она длилась более пяти часов. В столице и других крупных городах, в том числе в Днепре, Харькове, Житомире, Хмельницком, утром произошли взрывы, в том числе на объектах критической инфраструктуры, включая энергетические. Президент Владимир Путин заявил, что Россия нанесла массированные удары в ответ на теракты на своих инфраструктурных объектах.

По данным ГСЧС Украины, была частично нарушена подача электроэнергии во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Тернопольской областях, а также в Киеве. В Харькове, Хмельницком и Ивано-Франковске не работал транспорт, во Львове были перебои с мобильной связью.