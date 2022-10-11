В Украине сообщили о взрывах в шести регионах

CentralAsia (CA) - Утром 11 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Власти ряда регионов заявили об обстрелах, СМИ сообщают о взрывах в нескольких областях.

В Винницкой области Украины «есть попадания», сообщил в телеграм-канале глава обладминистрации Сергей Борзов. Как свидетельствуют сообщения украинских СМИ, в том числе УНИАН и «Лига», изначально в сообщении Борзова говорилось об «атаке на Ладыжинскую ТЭС», однако в настоящий момент такого поста в канале у главы региона нет.

Администрация города Ладыжина сообщила в Facebook, что на ТЭС повреждено энергетическое оборудование, на ней остался только критически необходимый персонал, остальные работники находятся в укрытиях.

В Хмельницкой области слышны взрывы, работает ПВО, сообщил глава региона Сергей Гамалий в телеграм-канале. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Глава Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что в регионе работает ПВО. О работе ПВО заявил и глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

«Страна.ua» и УНИАН сообщили о взрывах в Одесской области. «Фокус» передает, что сообщения о взрывах поступили также из Ровенской и Кривого рога (Днепропетровская область). Глава Кривого Рога Александр Вилкул в телеграм-канале попросил жителей пройти в укрытия.

10 октября Россия обстреляла Украину, во всех областях объявили воздушную тревогу. В Кремле заявили, что это ответ на «диверсию, совершенную на Крымском мосту». На 11 октября, по данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обесточен 301 населенный пункт. В 12 областях и в Киеве частично разрушены объекты критической и гражданской инфраструктуры. Также сегодня утром в Киеве начались веерные отключения электроэнергии.