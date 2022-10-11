Музей Чингисхана открыл свои двери. Видео

CentralAsia (MNG) - 11 октября открылся Государственный музей «Чингисхан», в котором всесторонне представлена история ханов, знати и кочевников за 2000-летний период со времен империи Хунну до начала ХХ века. По этому случаю состоялась церемония поднятия девяти государственных белых бунчуков, которые были перенесены и установлены на свои места почетным караулом Государственной резиденции.
На открытии присутствовали президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, члены ВГХ, правительства, мэр Улан-Батора и послы иностранных государств в Монголии.
«Мы, монголы, изучаем и сохраняем деяния Великого нашего Хаана Чингисхана и великих хаанов, сменивших его. Это священный долг, который каждый наш монгол, носящий имя Чингисхана, должен беречь и уважать перед грядущими поколениями. Творческие люди, художники, кузнецы, строители, инженеры и техники, государственные служащие, Министерство культуры, руководство и сотрудники Музея Чингисхана, которые внесли свой вклад в это историческое развитие, которое останется заметным в истории Монголии, и все причастным к строительным работам, от имени народа Монголии хочу выразить искреннюю благодарность организации и обществу», — сказал в своем выступлении Президент Монголии.
На заседании Правительства Монголии 3 июля 2019 года было принято Постановление № 280 и принято решение о создании Музея Великого Хаана Чингисхана.
В музее публике будут представлены следующих постоянных экспозиции:
- Древнемонгольские государства (Хунну, Сяньби, Жужань);
- -Древние кочевые государства (Тюрк, Уйгур, Кидан);
- Великая Монголия;
- Великая Монгольская Империя;
- Хааны и чингизиды (XIV-начало XX вв.);
- Зал мира и монголов (Зал монгольской гордости);
- Дворец чести Великого Хаана.
Наличие такого музея, отвечающего международным стандартам, является одной из многих вещей, которые монголы делают для популяризации своей истории и культуры, развития туризма и культурного творчества, а также для просвещения общества.