Музей Чингисхана открыл свои двери. Видео

CentralAsia (MNG) - 11 октября открылся Государственный музей «Чингисхан», в котором всесторонне представлена история ханов, знати и кочевников за 2000-летний период со времен империи Хунну до начала ХХ века. По этому случаю состоялась церемония поднятия девяти государственных белых бунчуков, которые были перенесены и установлены на свои места почетным караулом Государственной резиденции.

На открытии присутствовали президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, члены ВГХ, правительства, мэр Улан-Батора и послы иностранных государств в Монголии.

«Мы, монголы, изучаем и сохраняем деяния Великого нашего Хаана Чингисхана и великих хаанов, сменивших его. Это священный долг, который каждый наш монгол, носящий имя Чингисхана, должен беречь и уважать перед грядущими поколениями. Творческие люди, художники, кузнецы, строители, инженеры и техники, государственные служащие, Министерство культуры, руководство и сотрудники Музея Чингисхана, которые внесли свой вклад в это историческое развитие, которое останется заметным в истории Монголии, и все причастным к строительным работам, от имени народа Монголии хочу выразить искреннюю благодарность организации и обществу», — сказал в своем выступлении Президент Монголии.

На заседании Правительства Монголии 3 июля 2019 года было принято Постановление № 280 и принято решение о создании Музея Великого Хаана Чингисхана.

В музее публике будут представлены следующих ​​постоянных экспозиции:

Древнемонгольские государства (Хунну, Сяньби, Жужань);

-Древние кочевые государства (Тюрк, Уйгур, Кидан);

Великая Монголия;

Великая Монгольская Империя;

Хааны и чингизиды (XIV-начало XX вв.);

Зал мира и монголов (Зал монгольской гордости);

Дворец чести Великого Хаана.

Наличие такого музея, отвечающего международным стандартам, является одной из многих вещей, которые монголы делают для популяризации своей истории и культуры, развития туризма и культурного творчества, а также для просвещения общества.

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