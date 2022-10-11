В Таджикистане обнаружили древнейшую рукопись об Амире Тимуре

CentralAsia (TJ) - В Душанбе обнаружили, возможно, древнейшую рукопись о жизни и творчестве Амира Тимура, написанную на узбекском языке, сообщила пресс-служба Республиканского центра духовности и просвещения Узбекистана.

«Эту книгу об Амире Тимуре можно назвать самой древней из дошедших до нас тюркских рукописей. До сих пор самое древнее письменное тюркское произведение об Амире Тимуре датировалось 1713 годом», — сообщил член Всемирного общества по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана Бадриддин Максудов.

В конце рукописи имеется дата «раджаб 1027 год хиджры», что соответствует июню-июлю 1618 года. Специалисты предполагают, что это дата создания копии произведения и что оно само могло быть написано ещё раньше. Пока неизвестно, кто написал саму рукопись, а также кем и где она была скопирована.

«Однозначно оценить содержание книги специалисты пока затрудняются. По их мнению, рукопись была скопирована в Коканде и, возможно, создана на основе «Зафарномы» Шарафиддина Али Язди или «Тимурномы» Абдуллоха Хатифи. Точное заключение будет дано после полного изучения рукописи, когда её привезут из Душанбе в Узбекистан», — заявил председатель правления Всемирного общества сохранения, изучения и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

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