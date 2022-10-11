Армения обвинила Азербайджан в обстреле

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CentralAsia (CA) - Минобороны Армении заявило, что вчера, 10 октября, Азербайджан обстрелял границу. Последний раз страны обвиняли друг друга в обстрелах 9 октября. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о возможном подписании мирного договора. Баку информацию об обстреле не комментировал.

«10 октября около 22:10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из винтовок разного калибра по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны потерь нет»,— сказано на сайте министерства.

Конфликт Еревана и Баку возобновился 13 сентября. 2 октября в Женеве прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, 6 октября президенты стран встретились на саммите Европейского политического сообщества. После саммита Ильхам Алиев заявил, что Ереван и Баку могут подписать мирный договор, «если у армянской стороны будет воля». 9 октября страны вновь обвинили друг друга в обстрелах границы.