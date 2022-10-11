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Узбекистан призвал своих граждан покинуть Украину
Предыстория: В Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Тернополе, Харькове и других городах Украины сообщили о взрывах и ударах по критической инфраструктуре. Видео, фото

CentralAsia (UZ) -  Посольство Узбекистана в Киеве просит граждан республики покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну после российских ракетных ударов по ее инфраструктуре.

«Кроме того, в свете обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины просим соотечественников покинуть страну, в целях личной безопасности», — говорится в сообщении.

Крупные города Украины, включая Киев, утром 10 октября подверглись массированным ракетным обстрелам. Власти сообщают о жертвах. Россия заявила, что нанесла «массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

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