В Таджикистан прибыла делегация из Кыргызстана для переговоров по границе
- Таджикистан, политика
- 15:51, 11 октября 2022
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- Обновлено: 15:52, 11 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - Для участия в заседании кыргызско-таджикской межправкомиссии по делимитации и демаркации границы в Душанбе во вторник прибыла делегация из Кыргызстана, сообщили в пресс-центре хукумата (администрации) Согдийской области Таджикистана.
«Темой переговоров, которые продлятся 4 дня, станет демаркация на совместной границе», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции парламента глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что кыргызская делегация отправилась в Таджикистан.
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