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В Таджикистан прибыла делегация из Кыргызстана для переговоров по границе

CentralAsia (TJ) -  Для участия в заседании кыргызско-таджикской межправкомиссии по делимитации и демаркации границы в Душанбе во вторник прибыла делегация из Кыргызстана, сообщили в пресс-центре хукумата (администрации) Согдийской области Таджикистана.

«Темой переговоров, которые продлятся 4 дня, станет демаркация на совместной границе», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции парламента глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что кыргызская делегация отправилась в Таджикистан.

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