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Британская разведка рассказала, зачем в РФ назначили единого командующего группировкой войск в Украине
Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Предыстория: Шойгу назначил командующего войсками России в Украине

CentralAsia (CA) -  Разведка Минобороны Британии посвятила новую сводку кадровым перестановкам в военном руководстве РФ. В ней говорится, что назначение командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина, вероятно, говорит о попытках России «повысить эффективность боевых действий».

Соответствующая сводка обнародована в Twitter-аккаунте Минобороны Британии.

«8 октября 2022 года министерство обороны России объявило о назначении генерала Сергея Суровикина главнокомандующим Объединенной группировкой войск, проводящей «специальную военную операцию» в Украине. Ранее Суровикин командовал воздушно-космическими силами России, а совсем недавно - Южной группировкой войск в Украине», - пишет разведка.

Из этого разведка Британии делает следующие выводы:

России на протяжении войны не хватало единого командующего, наделенного достаточными полномочиями.

Возможно, генерал Александр Дворников, занимавший эту должность в период с апреля по август 2022 года, не мог эффективно контролировать разрозненные и конкурирующие между собой группировки войск.

Назначение Суровикина, похоже, демонстрирует попытки российского силового блока повысить эффективность боевых действий, но ему, вероятно, придется состязаться с различными группами влияния в российском Минобороны, у которого слишком мало ресурсов для достижения поставленных перед ним политических целей в Украине.

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