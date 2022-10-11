Украина сообщила об обмене телами погибших с Россией

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CentralAsia (CA) - Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Российская сторона информацию об обмене не подтверждала и не комментировала.

По данным министерства, Украина вернула 62 тела своих солдат. Сколько тел было передано России, не уточняется. Где прошел обмен, также неизвестно. В ведомстве добавили, что переговоры по обмену «были сверхтяжелыми». Киев вернул, в частности, тела военнопленных, содержавшихся в колонии в Еленовке.

СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, было разрушено 29 июля. По данным российской стороны, в результате удара погиб 51 человек, 142 получили ранения. Россия утверждает, что изолятор был обстрелян Украиной из РСЗО HIMARS. Киев считает, что в СИЗО произошел заранее спланированный взрыв. ООН хочет провести расследование обстрела.