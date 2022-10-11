КГБ Белоруссии спрогнозировал «переломный момент» в военной операции в Украине в ноябре-феврале

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CentralAsia (CA) - Переломный момент в боевых действиях в Украине может наступить в ноябре-феврале, считает председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель. По его словам, оказать влияние может в том числе проходящая в России частичная мобилизация.

«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент»,— сказал Тертель.

Вчера, 10 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия договорились о развертывании региональной группировки войск. Это решение принято якобы из-за угрозы удара со стороны Украины. По словам Лукашенко, в Белоруссии разместят «не одну тысячу» российских военных. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что совместное участие России и Белоруссии в военной операции в Украине пока не требуется.