Александр Лукашенко с официальным визитом прибыл в Таджикистан. Фото

CentralAsia (TJ) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко с официальным визитом прибыл в Таджикистан, сообщается на сайте белорусского президента.

У трапа самолета белорусского лидера встретили премьер-министр страны Кохир Расулзода, глава Минсельхоза Сахди Каримзода и замглавы МИД Имоми Содик Ашурбойзода,

«Как к себе домой», - сказал Лукашенко, приветствуя таджикскую делегацию.

В аэропорту президент кратко побеседовал с премьер-министром, обсудив с ним ситуацию в стране и результаты уборочной, а также двусторонние отношения.

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Александр Лукашенко проведет сегодня в Душанбе переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций.

Стороны обсудят расширение сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, реализацию текущих и перспективных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.

Параллельно визиту Александра Лукашенко в Душанбе проходит таджикско-белорусский бизнес-форум. На него прилетели представители 73 белорусских предприятий, почти полсотни из них представили свою продукцию на выставке Made in Belarus.

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