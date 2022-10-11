Посольство Таджикистана в Киеве рекомендует гражданам покинуть территорию Украины

CentralAsia (TJ) - Гражданам, которые еще не покинули Украину посольство Таджикистана рекомендует сделать это, а тем, кто планировал приехать в эту страну, воздержаться от данного шага. Об этом сообщил «Азия-Плюс» посол РТ в Украине Давлат Назри.

«Вчера наш сотрудник - дипломат, занимающийся консульскими вопросами, оповестил всех руководителей и активистов таджикских общин оставаться в укрытиях и соблюдать рекомендации местных властей. Сегодня мы намерены распространить информацию среди наших граждан. Тем, кто все ещё находится на территории Украины, мы рекомендуем неукоснительно выполнять требования военного положения и предписания местных властей по обеспечению личной безопасности, и по мере возможности, покинуть территорию Украины. Гражданам, которые планируют приехать в Украину, рекомендуем воздержаться от поездки до нормализации обстановки, - сказал Давлат Назри.

По словам дипломата, на данный момент все студенты, который обучались в украинских вузах, вернулись в Таджикистан.

«Остальные (граждане) - работают, среди них есть предприниматели, некоторые с членами семьи находятся здесь, - говорит Давлат Назри. – Кроме того, за последний месяц мы наблюдали тенденцию возвращения в Украину наших граждан, которые покинули ее с начала боевых действий».

В настоящее время, по данным посольства, в Украине находится около 2 тыс. граждан Таджикистана.

«Сейчас наш консул работает над тем, чтобы определить точное количество наших граждан», - пояснил посол.

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