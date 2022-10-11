Минобороны России заявило, что цели массированных ударов по Украине достигнуты

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CentralAsia (CA) - Российские военные второй день подряд нанесли массированный удар по территории Украины, сообщило Минобороны РФ. Ведомство утверждает, что целью удара были объекты военного управления и системы энергетики Украины. Официальный представитель российской Минобороны Игорь Конашенков на брифинге сказал, что «цель удара достигнута».

В российском военном ведомстве сообщили о безуспешных атаках украинских войск на всех направлениях. На Купянском направлении подобная попытка в направлении населенных пунктов Крахмальное (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР) привела к тому, что подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, потеряв до 40 человек, заявили в Москве.

На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец. Однако упреждающим огневым поражением две наводимые переправы были разрушены, а выдвинувшаяся на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась, говорится в сводке Минобороны России.

На Запорожском направлении были отражены атаки в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Степное (ДНР). На Николаево-Криворожском направлении, по данным российской стороны, вооруженные силы Украины пытались вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области. «Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям», — говорится в сообщении.

Помимо этого, нанесен удар по пункту управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новое (ДНР), уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники в районах Днепропетровска и Павлограда, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ «Приморье» в районе города Николаев. В районе населенного пункта Предтечино Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS. В районе населенного пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.

Украинская сторона утром 11 октября сообщала о взрывах в нескольких украинских регионах и повреждениях критической инфраструктуры. Речь шла о Винницкой, Львовской, Хмельницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях.

Губернатор Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что была атакована Ладыжинская ТЭС. По его словам, удар был нанесен с помощью двух дронов-камикадзе Shahed-136. В результате повреждено энергетическое оборудование станции.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 30% города осталась без света. Кроме того, в двух из шести районов — Сиховском и Франковском — есть перебои с водоснабжением. Издание «Страна.ua» пишет, что во Львове также наблюдаются проблемы с мобильной связью.

В Одессе без света остался Приморский район в центральной части города, рассказал председатель областной администрации Сергей Братчук. В городе Хмельницкий и Хмельницкой области введены веерные отключения электроэнергии. Губернатор области Сергей Гамалий сообщил, что эти меры вынуждены принять «для обеспечения стабильной работы энергосистемы и недопущения аварийных отключений объектов критической инфраструктуры».

Также украинские СМИ пишут, что были обстреляны Запорожье, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Киевская области. В Запорожье погиб один человек, во Львове есть один пострадавший.

Вчера, 10 октября, Россия нанесла первый за несколько месяцев массированный удар по Украине. В Кремле заявили, что это ответ на «диверсию, совершенную на Крымском мосту» 8 октября. По последним данным, в результате погибли 23 человека, пострадали 100. Евросоюз начал обсуждать девятый пакет санкций против России.