Делегация Министерства торговли США посетит Узбекистан в ближайшие дни

CentralAsia (UZ) - Делегация Министерства торговли США 16 октября посетит Узбекистан. Об этом сообщает «Дунё».

О предстоящем событии говорилось на встрече посла Узбекистана Жавлона Вахабова и заместителя министра торговли США Марисы Лаго, который и возглавит прибывающую делегацию.

Повестка предстоящих переговоров была подробно обсуждена во время текущей встречи. Мариса Лаго выразила готовность помочь в продвижении совместных программ и инициатив, которые в будущем позволят расширить двусторонние отношения в сферах торговли и инвестиций.

Заместитель министра торговли подчеркнула, что ее правительство внимательно следит за достижениями Узбекистана в области улучшения бизнес-климата и инвестиционной привлекательности. И Министерство торговли США планирует развивать сотрудничество с Узбекистаном, а также оказывать поддержку в реализации реформ.

Ожидается, что во время пребывания американской делегации в Узбекистане она проведет переговоры с министерствами и ведомствами, побывает на территории различных производственных компаний – американских и наших, а после – проведет брифинг, участниками которого станут члены Американской торговой палаты в Узбекистане «AmCham Uzbekistan».

Также делегация намерена встретиться с выпускниками спецпрограммы краткосрочных деловых стажировок («SABIT») Министерства торговли США и представителями Ассоциации деловых женщин Узбекистана.

Это будет первый визит торговой делегации из США после завершения пандемии, а Мариса Лаго – первый представитель администрации Джо Байдена, который будет направлен в Узбекистан.