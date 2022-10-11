Эмир Катара прибыл в Казахстан с государственным визитом

CentralAsia (KZ) - Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил его в столичном аэропорту.

В рамках визита 12 октября планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

13 октября шейх Тамим бин Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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