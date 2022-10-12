А. Сарнай: Гражданам, приезжающим из России, нужна теплая одежда

А.Сарнай

CentralAsia (MNG) - 11 октября ОО «Холун Хатны Үрс» организовало медиа-конференцию. Общественная организация «Холун Хатан» обратилась с просьбой оказать гуманитарную помощь гражданам Калмыкии, Бурятии и Тувы, прибывающим из России, и работать вместе.

«Я много лет работаю учителем немецкого языка. Поэтому прошу помощи только у своих учеников. Я прошу пожертвования у своих учеников, работающих в Германии, и тех, кто закончил университет в России. Во всем мире жизнь усложняется из-за экономических неурядиц и роста цен. Цель состоит в том, чтобы помочь им вступить в социальные отношения как можно скорее. Помощь беженцам необходима из-за многих негативных последствий. Как независимое государство-член ООН я считаю нашем долгом помогать беженцам.

Проблемы и преступления начинают возникать, когда долгое время не решаются социальные проблемы тех граждан. Беженцы также должны участвовать в социальных взаимодействиях. Вот почему мы должны помочь им с их трудовыми и жилищными вопросами с точки зрения человека. Кроме того, самой большой проблемой является психический кризис беженцев, поэтому мы должны относиться к ним с гуманным состраданием», — сказала А. Сарнай, руководитель ОО «Холун Хатны Үрс».

«Скоро начнется суровая зима Монголии. Им нужна теплая одежда. Есть много молодых людей, которым негде остановиться. Им нужна теплая одежда как можно скорее, поэтому, пожалуйста, пожертвуйте на эту кампанию», — добавила она.

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