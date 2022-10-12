Japan Airlines будет выполнять прямые рейсы в Монголию

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий и министр развития дорог и транспорта Бямбацогт Сандаг встретились с директором по продажам JAPAN AIR LINES (JAL) г-жой Накано Хосико, директором по зарубежным продажам Терао Ёсино, Тору Симидзу, старшим менеджером по наземному обслуживанию, и обменялись мнениями по вопросу о прямых рейсах между Монголией и Японией и увеличении частоты.

В связи с объявлением Правительством Монголии 2023 и 2024 годов Годами посещения, поставлена ​​цель увеличить в следующем году поток туристов в страну, в том числе количество туристов из Японии до 100 000 человек. В рамках этой цели министры отрасли провели совместное совещание по вопросам либерализации воздушного транспорта и увеличения частоты и количества рейсов.

В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Японией. Стороны подчеркнули, что отношения и сотрудничество между нашими двумя странами в историческое время достигли уровня стратегического партнерства, и сотрудничество глубоко развивается не только на двустороннем, но и на международном и региональном уровнях, охватывая все сферы. В следующие 50 лет они выразили желание еще больше укрепить эту дружбу и расширить сотрудничество в сферах туризма, экономики и бизнеса.

JAPAN AIR LINES/JAL/, как гражданская авиакомпания, совершила 25 рейсов в Монголии в 2006 и 2008 годах, а также хотела работать в качестве «крыла», соединяющего две страны в индустрии воздушного транспорта и туризма, — подчеркнула генеральный директор г-жа Накано Хошико.

Стоит отметить, что в настоящее время МИАТ выполняет рейсы в Токио, ООО «Аэромонголия» назначено авиаперевозчиком для выполнения рейсов в Токио, Фукуоку и Осаку в 2019 году, а с 2021 года начнет выполнять рейсы в Улан-Батор-Токио.

Монгольско-японские авиаперевозчики имеют возможность перевозить пассажиров в Канаду, Вьетнам, Австралию, Сингапур, Индию и местные пункты назначения в Японии посредством совместного использования кодов или совместного использования номеров рейсов с Japan Airlines.

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