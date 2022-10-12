В школах Монголии размещают телефоны, позволяющие бесплатно звонить во все сети в течение 2 минут

CentralAsia (MNG) - В рамках своей социальной ответственности АО «Монголын Цахилгаан Холбоо» установило телефонные будки в трех школах Улан-Батора и одной местной школе, откуда в любое время можно бесплатно звонить на все номера разных мобильных операторов.

В прошлом году АО «Монголын Цахилгаан Холбоо» приступило к установке телефонов, где учащиеся, особенно учащиеся начальных классов, могут бесплатно в течение 2 минут поговорить с родителями и опекунами, распространяя контент под названием «Итгэлтэй утас» - («Телефон доверия»).

«Чтобы предотвратить любой риск и обеспечить безопасность детей общеобразовательного возраста, мы начали размещать «Телефон доверия» в общеобразовательных школах, чтобы поддерживать их потребность связаться с членами своей семьи и связываться с ними в случае необходимости. Кроме того, цель состоит в том, чтобы помочь детям, особенно маленьким, избавиться от зависимости от смартфонов и позволить им связаться со своими родителями и опекунами. Дети младшего школьного возраста испытывают трудности с использованием мобильных телефонов. Они рискуют потерять свои телефоны. Начаты работы по размещению в населенном пункте телефонных будок, где можно бесплатно разговаривать в течение 2 минут на все сети разных мобильных операторов из 4-й школы аймака Дархан-Уул. Опираясь на собственные ресурсы, мы продолжим установку телефонных будок в следующих школах. Наша компания планирует в следующем году разместить этот «телефон доверия» в средних школах по всей стране», — сказала О. Цолмон, менеджер отдела маркетинга компании.

На доске телефонной будки есть номера экстренных служб, полиции, скорой помощи и службы поддержки детей, по которым дети могут связаться в экстренной ситуации.

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