Барга-монголы. Кто они?

руководитель Ассоциации исследователей барга-монголов Л.Гомбо

CentralAsia (MNG) - Следующее интервью дал в The UBPost исследователь барга-монголов и руководитель Ассоциации исследователей барга-монголов Л.Гомбо. Незадолго до Наадама 2021 года он был назван государственным заслуженным деятелем культуры Монголии. Несмотря на то, что Л. Гомбо является дорожным инженером, он исследует и пропагандирует историю, культуру, традиции и обычаи этой монгольской этнической группы барга, чтобы сделать их известными общественности. Его мать С. Лхамжав была барга-монголкой, уроженкой сомона Гурванзагал аймака Дорнод и умерла несколько лет назад в возрасте 95 лет. Жизнь, которую она прожила, привела к тому, что его единственный сын стал исследователем барга-монголов Л.Гомбо, который вырос, слушая, как его мать поет народные песни, заинтересовался исследованием родословной своей матери.

-«Барга — это национальность», — говорят некоторые. Что вы думаете?

-В последние годы, в результате усилий многих людей, направленных на развитие барговедения во всех аспектах, информация получила широкое распространение. Учитывая историю этого этноса, есть основания определить, что барга была народностью.Сейчас он таковым не признан. Люди говорят: «В Монголии есть только две основные этнические группы, монголы и казахи». Когда я начал интересоваться историей барги, я спросил одного из историков Института истории Монгольской академии наук, и он сказал мне: «Мы еще не закончили изучение Монголии, не говоря уже о этнической группе барги». Поэтому я думал, что это заброшенная тема, поэтому твердо решил изучить ее сам. В «Кратком словаре монгольского языка» ученого Я.Цэвэл барга записана как народность. Редактором книги является известный ученый Х. Лувсанбалдан. Учитывая, что так сказали два ведущих лингвиста и даже определили это так в словаре, можно сказать, что барга была народностью.

Барга и бурят имеют давнюю историю. Многие баргуты называют себя бурятами. На самом деле людей барги много, но по переписи их сегодня в Монголии всего более 3000 человек. Если будет сказано, что предками бурят являются барги и часть баргутов стала бурятами, то принять это, наверное, будет некому. Причина в том, что люди плохо знают историю, а во-вторых, люди сегодня верят только тому, что читают. Поэтому мало кто будет утверждать, что они Барги. Я говорю только после исследования, анализа и оценки. Некоторые люди и мои друзья говорят мне: «Почему ты так говоришь? Это потому, что ты Барга?» Я родился в городе Сайншанд, и я Халха. Мой отец из сомона Айраг аймака Дорноговь. Когда я говорю это, отношение людей немного меняется.

К Баргаджинскому фестивалю я организовал научную конференцию по барговедению, написал и опубликовал доклады ученых монгольским, русским и монгольским письмом.

В 2011 году перед самой конференцией народный писатель Л.Тудэв сказал мне: «Вы собираетесь проводить научную конференцию, да? Могу ли я тебя встретить? Мне нужно поговорить." Я был рад, что он связался со мной. Когда я встретил его, он сказал: «Поздравляю вас с изучением истории Барги. Это очень важная тема. История этой этнической группы была стерта нашим правительством из-за влияния государственной политики России и Китая. Очень хорошо, что вы пытаетесь восстановить его сейчас. Я поделюсь своим выступлением на конференции. Однако я не могу произнести свою речь лично». Л.Тудэв подкрепил наши усилия очень важной информацией и знаниями.

-Что он написал в своем выступлении?

-Это была речь о «Баргутах, живущих на Западе и Юго-Востоке». Позвольте мне процитировать более подробно.

Он писал: «Многие не верят мне, когда я говорю, что барга-монголы живут в России, Бурятии, Туве, Казахстане, Киргизии, Турции, Туркмении, Узбекистане, Афганистане, Иране, Ираке, Сирии, Египте, Индии, Канаде и США. Когда я говорю, что в почти 30 уездах, провинциях и городах Китая проживает не менее 2 миллионов барга, многие кивают головой, говоря: «Может быть». Иностранец поверил бы, что народ барга есть во всех провинциях и городах Монголии. Но сами монголы в это не верят. Взглянем шире на историю монголоидов, которая делится на шесть или семь частей. Этническая группа барга проживает на территории от Баргаджинской тайги (Россия) до Хулунбуира (Китай), урянхайские монголы - в тылу и подножии гор Сойон, калмык-монголы - в районе реки Волги (Россия), а ойраты - вблизи Ховог Саира (Китай). Если обратиться к древней истории, то ясно видно, что род народа барга берет свое начало от потомков Баргуджин Гоо, дочери главы Баргуджинской области Баргудая Мэргэна. Нет необходимости в специальном «телескопе», чтобы наблюдать за историей Алун Гоо, дочери Баргуджин Гоо, которая стала женой Добу Мэргэн».

После этого монголы в определенной степени знают историю. В его речи есть мысль, что в древности существовал народ под названием барга, который расселился по обширной земле.

На Баргажинский фестиваль 2011 года я пригласил 15 человек из Баргузинской области России и оплатил их расходы. С тех пор отношения между монгольскими и русскими баргутами стали более тесными. Впоследствии Баргаджинский фестиваль 2015 года в основном был организован Баргузином. Он состоит из двух районов. Один из них - Баргузинский. 80% населения составляют русские, 20% — буряты, а в Курумканском районе 80% жителей — буряты.

На северо-восточном берегу Байкала находится Баргузинский хребет, протянувшийся на 400 километров. Река Баргузин протекает по ней на протяжении 300 километров. Река Селенга в Монголии и река Баргузин — две большие реки, впадающие в озеро Байкал. Есть еще Баргузинская долина. Буряты там называются баргузинскими или баргаджинскими бурятами. Из-за этой важности организация Баргаджинского фестиваля, предоставление информации об истории и происхождении этнических групп гражданам обеих стран и создание еще одного канала для приграничного бизнеса и туризма в трех странах считаются полезными для планирования будущего этой этнической группы.

-То есть, вы говорите, что отсутствие информации о Барге было связано со старой политикой правительства и страхом перед репрессиями?

-Да. Мой дядя был арестован и убит в 1937 году. Фактически, все мужчины из родственников моей матери сидели в тюрьме. В таком случае никто не посмеет сказать: «Я барга». Не говоря уже о том, что для того, чтобы выжить, они должны были стать этническими небарга.

-Чем барга отличается от других монгольских этнических групп?

-Поскольку это монгольский язык, его язык тот же. В некоторых случаях люди барга выражают одно и то же значение разными словами и выражениями. Но это связано с разговорной речью. Одежда, особенно женские украшения, бывает разной. Я считаю, что самая красивая этническая одежда – это женское платье барга. Тем более, что у баргутов "модная" стрельба из лука. Он уникален в древней традиции. Пятицветная круглая мишень диаметром 32 сантиметра, представляющая собой бедренную кость животного, помещается на веревку, натянутую между двумя колоннами высотой 185 сантиметров, и стреляет с расстояния 32 метра. «Бедренную» стрельбу из лука можно считать оригиналом и корнем национальной стрельбы из лука. Исследователь Барги Ц.Тумэн опубликовал книгу под названием «Баргинская стрельба из лука», в которой подробно объясняется эта стрельба, к Баргаджинскому фестивалю 2022 года. Кроме того, борьба барга отличается от монгольской национальной борьбы. Люди прекрасно это понимают. Борьба барги называется борьбой «толиот». Исследователь борьбы и заслуженный тренер штата, д-р Г. Пурэв-Очир издал в 2013 году исследовательский журнал «Борьба барга или толиот», который внес важный вклад в изучение монгольской борьбы.

Барга-монголы всегда отличались тем, что они были зажиточными людьми. Даже сейчас в народе ходят разговоры о том, что «баргуты богаты». Это правдоподобно, поскольку они, как правило, трудолюбивы. Ни один барга человек не валяется лениво. Они поклоняются и уважают животных. Вот почему люди барги считают себя благородными людьми, обладающими удачей и хорошей энергетикой. Но это скромные люди, которые не часто говорят об этом, не хвастаются этим и со всеми имеют хорошие отношения.

Когда я начал искать, я не мог найти ни одной книги по истории Барги. Но директор городской публичной библиотеки имени Нацагдорж и мой друг Мижигдорж рассказали мне, что существует книга под названием «История Барги Монголии», написанная научным сотрудником Ж.Өлзии и изданная в 1999 году. Кроме того, в 2006 году группа баргутских ученых, в составе бывшего чиновника Министерства культуры А.Цогт, бывшего профессора Национальной академии управления Д.Намсрай и доктора Г.Мягмарсамбуу, образовали Исследовательскую ассоциацию Барга. Они пригласили меня на собрание ассоциации. Так я пришел вступить в ассоциацию. С тех пор было проделано много работы. Недавно меня избрали главой ассоциации. Можно сказать, что Barga Studies находится на пути к развитию усилиями ученых. Я искренне надеюсь, что молодежь прочтет книгу «Борьба за свободу Барги» доктора профессора Г.Мягмарсамбуу, отдающего свои академические знания этой работе. В результате работы исследователей барги сегодня многие люди с гордостью заявляют, что они этнические барги.

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