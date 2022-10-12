Энхжаргал: Даже с пустым карманом я смело начала свой первый бизнес

Энхжаргал Батболд

CentralAsia (MNG) - The UB Post взяла интервью у генерального директора компании Dropblok, соучредителя компании Tomyo EdTech и основателя Yakmere Brand Энхжаргал Батболд, чтобы узнать немного больше о ее увлечении предпринимательством и ее деловом опыте. После окончания Университета Майами со степенью бакалавра она четыре года работала в McKinsey & Company, одной из крупнейших мировых консалтинговых компаний.

-Вы начали свой первый бизнес, делая одежду из шерсти яка и продавая ее через Интернет. Что побудило вас сделать первый шаг и открыть собственный бизнес?

-На тот момент мне было 24 года, я уже закончила университет и три года проработала в консалтинговой компании. Сначала я удивилась, когда увидела в дорогом итальянском магазине одежду из кашемира по 2000 евро за штуку. Даже в Германии кашемировая одежда тогда продавалась за 500 или 600 евро. Однако изделия из монгольского кашемира продаются дешевле них. Мне было интересно, почему мы производим продукты одинакового качества, а цены на них ниже. Я подумала, почему мы, монголы, не можем сделать его мировым брендом с кашемиром, и я была уверена, что мы тоже добьемся успеха.

-Вы были молоды, когда начали свой бизнес. Вы испугались? Каково было начинать бизнес в первый раз?

-Я начала заниматься этим бизнесом как хобби, потому что в то время чувствовала несправедливость. Свой первый бизнес я начала, работая в США. Утром я обычно быстро заканчивала свою основную работу, а затем сосредоточивалась на своем маленьком бизнесе.Сначала у меня не было денег, поэтому после того, как я создала свой бренд, я впервые увидела на сайте, как люди стали интересоваться моей продукцией. Мне было нечего терять, и хотя мой карман был пуст, я смело взялась за это дело. Получив заказы от людей, я изготовила продукцию и доставила ее сам. На самом деле мне больше нравилось вести свой бизнес, чем работать в консалтинговой компании. Я многому научилась, занимаясь бизнесом. Например, я узнала о краудфандинге. Невозможно знать все, когда начнешь свой бизнес. Как только вы начинаете что-то, вы можете найти свой путь в путешествии. Сначала у меня была постоянная работа, поэтому я не боялась. Я была очень воодушевлена, когда получила заказы от клиентов. Потом я уволилась с работы и уехала в Монголию, чтобы еще больше расширить этот бизнес.

-Этот бизнес, должно быть, вдохновил вас начать свой следующий бизнес, верно?

-Да. На самом деле для меня было невероятно работать в крупной международной компании с высокой зарплатой. Было приятно путешествовать по миру и отдыхать в больших отелях во время работы.Я хорошо знала свою работу, поэтому у меня не было проблем с ее выполнением. Но я не чувствовала напрямую, как мои усилия влияли на людей, в то время как было здорово получить обратную связь от людей после продажи сделанной мной одежды. Приятно осознавать результаты того, что ты сделал. Потом, когда я приехала в Монголию вести свой бизнес, меня нашел В. Баярсайхан и предложил совместно создать стартап (Tomyo) для внедрения новых технологических решений в сфере образования и производства конкурентоспособной на международном уровне «продукции». Он сказал мне: «Вы должны внести свой вклад в сектор образования и почувствовать реальные результаты». Вот так мы пришли к тому, чтобы начать совместный бизнес в этой отрасли. Приятно слышать от детей, что они узнали через наше приложение. Самое главное — это повлиять на жизнь конечных пользователей тем, что я сделала. Чем крупнее становится компания, тем дальше она отдаляется от конечных пользователей. Мне нравится быть рядом с моими клиентами и получать обратную связь от них напрямую.

-Вы вносите свой вклад в развитие монгольского сектора образования. В целом, что вы видите в качестве первоочередных проблем, которые необходимо решить в этом секторе?

-Количество людей с базовым образованием в Монголии велико. Большинство детей заканчивают среднюю школу. Уровень образования монгольских детей в целом аналогичен уровню образования в США.Но я думаю, что главная проблема – это университет или высшее образование. Монголы считают, что каждый должен иметь высшее образование. Но если у вас есть навыки, вы можете работать в любой сфере. Например, когда наша компания только начиналась, мальчик 11-го класса работал дизайнером-стажером. Проработав последние три года, он стал нашим старшим сотрудником. Многие молодые люди заканчивают учебу с дипломом, но на самом деле они не могут выполнять свою работу, когда их нанимают. Если это не специализированная профессия, кажется, что вам нужно работать и набираться опыта, прежде чем получить высшее образование и продолжить обучение и специализацию в какой-либо области. Даже 11- и 12-классники могут проходить стажировку в интересующей их области.

Наша компания делает упор на базовое образование, и нам важно вырастить из детей «хороших» людей. Для старшеклассников мы организуем зарубежные обменные программы, проекты и стажировки. Наша недавно созданная школа Tomyo в Улан-Баторе основана на проектах. Дети разрабатывают собственные проекты.

-Если да, то с какими трудностями при ведении бизнеса в Монголии вы сталкивались на протяжении всей своей карьеры?

-В США мы зарегистрировали нашу компанию Dropblok онлайн год назад из Монголии и с тех пор работаем. Вы можете зарегистрировать свою компанию онлайн в США.Хотя мы находимся в другой стране, у нас есть доступ ко всем возможностям в этой стране. Американский рынок принимает сильных и способных людей. Некоторые государственные службы, например, налоговая, заранее связываются с нами и сообщают, какие материалы нужно отправить и что нам нужно. Однако в Монголии необходимо посетить государственного регистратора и лично встретиться с государственными чиновниками, чтобы добиться цели. В нашей стране нет стимулов для новых предпринимателей. С этой точки зрения вести бизнес в США более дружелюбно. С другой стороны, я пыталась вести бизнес в Германии, и это было очень сложно. Я даже наняла профессиональную организацию для подготовки материалов и отправки их в соответствующие организации. По сравнению с этим вести бизнес в Монголии неплохо.

-Ваша технологическая компания получила высокую оценку большого американского сообщества, верно? Вы можете остановиться на этом?

-Мы сделали образовательное мобильное приложение Tomyo. Впервые оно было запущено на фоне пандемии COVID-19. В то время мы подали заявки во многие учебные центры, так как деятельность всех образовательных секторов была остановлена из-за жестких карантинных мер.Поэтому многие организации просили нас сделать заявки. Основываясь на макете нашего приложения, мы выпустили пять или шесть приложений, изменив цвета. Но наши три инженера тратили три-четыре месяца на разработку одного приложения. Спрос на такие приложения в Монголии был большой, и мы думали, что за границей спрос будет еще больше. Мы поняли, что нам нужно легко сделать мобильное приложение за очень короткий промежуток времени. Создание сайта занимает всего два дня. Вот почему мы пришли к этой идее год назад и увидели, что монгольский рынок «заканчивается» после создания приложения всего для 20 компаний. Поэтому мы зарегистрировали нашу компанию в США и начали вести бизнес на большом рынке. В июле прошлого года мы представили наш стартап акселераторным программам и инвесторам и приняли участие в одной из них. А наш новый «продукт» мы закончили только в конце августа и запустили его на сайте Product Hunt. Сейчас у нас более 1800 клиентов.

-Вы сказали, что раньше на создание одного мобильного приложения уходило три-четыре месяца. Сколько времени требуется Dropblok для его создания?

-Вы можете сделать свое собственное приложение с помощью приложения Dropblok за пять минут.Выпуск готового приложения в App Store или Play Store занимает семь дней, так как это несколько шагов. Но эта задержка не связана с нашей деятельностью.

-После окончания университета в США вы проработали там четыре года. Что самое важное вы узнали за это время?

-За то время, что я жила и работала в США, я научилась открываться другим и иметь возможность высказывать свое мнение. Большинство монголов — хронические интроверты — они не могут сказать, что хотят, и не могут полностью выразить себя. Раньше я была такой. После окончания я подавала заявки на работу во многие места. Большинство из них не ответили или отправили электронное письмо с отказом. Тогда я открылась и рассказала своим друзьям о своих проблемах. Мои друзья давали мне советы и очень мне помогали. Вообще монголы очень критично относятся к открытым людям. Когда вы делитесь своими идеями, некоторые люди сразу их отвергают или критикуют.

-Вы много ездите на велосипеде. Когда и почему вы начали кататься на мотоциклах?

-Когда я училась в старшей школе, я была очень прилежной. Прожив девять лет за границей, я переехала жить в Монголию. В условиях пандемии автомобили были запрещены, но люди продолжали ездить на велосипедах. Но я не умела в то время кататься на велосипеде, поэтому научилась на нем кататься. Потом я поменяла свой велосипед на электрический. Я также взяла курс мотоцикла, чтобы научиться ездить на мопеде. Потом я увлекся ездой на мотоциклах. Когда я еду на велосипеде, я не думаю ни о чем, кроме гор, воды и неровных дорог, поэтому это снимает много стресса.

-Чем еще вы любите заниматься в свободное время?

-Я люблю встречаться с людьми и обмениваться идеями. Я получаю много хороших идей от других людей. Но когда я дома, я очень тихая и мало что делаю. Так я расслабляюсь и перезаряжаюсь.

- Каковы ваши жизненные принципы?

- Я стала очень смелой, когда начала заниматься бизнесом. Мне нравится цитата Генри Форда: «Думаете ли вы, что можете или не можете, вы правы». В общем, я всегда стремлюсь закончить свою работу смело.

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