Международный кинофестиваль в Улан-Баторе представит 17 фильмов

CentralAsia (MNG) - Улан-Баторский международный кинофестиваль (The Ulaanbaatar International Film Festival - UBIFF), внесший значительный вклад в развитие монгольской киноиндустрии, пройдет в Улан-Баторе с 17 по 23 октября 2022 года.

Фестиваль направлен на развитие киноискусства в Монголии, расширение международного сотрудничества кинематографистов, а также доведение до монгольской аудитории фильмов, прошедших отбор на престижные мировые фестивали.

На фестивале будут представлены 17 полнометражных фильмов из 14 стран, включая Южную Корею, Францию, Португалию, Бельгию, Турцию и Швецию, снятых в период с 2021 по 2022 год, которые были отобраны и награждены на Каннском, Берлинском, Венецианском и других кинофестивалях.

Фестиваль откроется монгольским фильмом «Хангарид». Будут вручены традиционные награды, такие как «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший продюсер». Фильмы-победители будут включены в официальную кинопрограмму Монголии и дойдут до зрителей.

Раздел «Новые горизонты» начнется с «Супруга» (1975) Сумхуу Бадрах и продолжится короткометражным фильмом «Снег в сентябре» Лхагвадулам Пурэв-Очир, получившим премию Orizzonti за лучший короткометражный фильм на 79-й Венецианский международный кинофестиваль и приз IMDbPro Short Cuts за лучший фильм на Международном кинофестивале в Торонто 2022.

Наряду с показами UBIFF планирует организовать Международный кинофорум для укрепления навыков кинематографистов и расширения сотрудничества в регионе; и тренинг по развитию потенциала ассистентов режиссера в кинотеатре Тенгис 20-22 октября 2022 года. Форум и тренинг будут открыты для кинематографистов, киноманов и общественности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения