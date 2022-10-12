Этой осенью Сэлэнгэ аймак планирует подготовить более 24 млн сеянцев и саженцев

CentralAsia (MNG) - Губернатор Сэлэнгэ аймака объявил о том, что станет поставщиком саженцев кампании в рамках национальной кампании «Миллиард деревьев», инициированной президентом Монголии. С этой точки зрения, Сэлэнгэ аймак этой осенью подготовил в своем питомнике более 24 миллионов сеянцев и саженцев.

Около 100 граждан, товариществ и предприятий Сэлэнгэ аймака подготовили саженцы к продаже и предложили:

-Товарищество «Ивцэг Ой» сомона Алтанбулаг _ 2-9 летние 29 200 саженцев вяза, боярышника, диантуса, акации, сирени, осины, сосны на 5000-10000 тугриков ($1,50 - 3),

-ООО «Өргөн Сэлэнгэ» _ 1-12 летних 123 500 саженцев сосны, клена, осины, кустарника, сирени, ковыля, акации по 1000-10000 тугриков ($0,30 - 3),

- Корпорация «Бургэдэй Өнөр Булаг» _ 1-3 годовые 5 300 саженцев смородины кустарниковой, черной смородины по 2000-4000 тугриков ($0,60 - 1,20),

-Лесхоз «BBSD» _ 3 годовые 31 000 саженцев осины на 15 000 тугриков ($4,50),

-ООО «Оин Хурэм» _ 1-3 годовые 647 000 саженцев сосны, клена, сирены, облепихи, лиственницы, акации, кустарника по 1500-5000 тугриков ($0,45 - 1,50).

-ООО «Хаан Жимс» сомона Зуунбурэн предлагает 8 500 саженцев облепихи возрастом 2-3 года по цене 4000-15 000 тугриков ($1,20 - 4,50),

-Гражданин Б. Ганбат предлагает 12 000 саженцев черной смородины, вишни и золотистой черной смородины возрастом 2-3 года, и 36 000 саженцев черной смородины и облепихи по 5000 тугриков ($1,50).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения