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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ находится с визитом в Монголии
г-жа Тереза Рибейро
г-жа Тереза Рибейро

CentralAsia (MNG) -  Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро находится с рабочим визитом в Монголии с 8 по 13 октября.

В ходе своего визита г-жа Тереза Рибейро встретится с официальными лицами Великого государственного хурала Монголии, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и внутренних дел, Министерства культуры, Министерства цифрового развития и коммуникаций, Конфедерации монгольских журналистов и Совета СМИ Монголии и будет обменяться мнениями по вопросам безопасности журналистов и дальнейших возможностей сотрудничества.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отвечает за наблюдение за событиями в СМИ в рамках функции раннего предупреждения и помогает государствам-участникам соблюдать их обязательства в отношении свободы слова и свободы СМИ, а также отвечает обеспечение безопасности журналистов и содействие развитию плюрализма СМИ.

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