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Состоялся обмен мнениями о расширении участия женщин в международных миротворческих операциях из Монголии и Бельгии

CentralAsia (MNG) -  В ходе рабочего визита в Бельгию заместитель министра иностранных дел Мөнхжин Батсумбэрэл встретился с руководителем аппарата министра иностранных дел Бельгии Антуаном Эвраром.

На встрече стороны приветствовали активное развитие отношений и сотрудничества между Монголией и Бельгией в области политики, здравоохранения и окружающей среды, а также обменялись мнениями об увеличении экономической и торговой активности двух стран и дальнейшем развитии сотрудничества в сельскохозяйственный сектор.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере образования и международного миротворчества в рамках дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. В этом контексте было решено изучить возможность реализации совместного проекта по привлечению монгольских студентов к стипендиальным программам Бельгии и расширению участия женщин в международных миротворческих операциях.

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