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Монголия увеличит количество молодых дипломатов, которые пройдут квалификационную подготовку в Нидерландах

CentralAsia (MNG) -  10 октября 2022 г. в Гааге состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэрэл с заместителем министра иностранных дел Королевства Нидерландов Марселем де Винком.

В ходе встречи заместитель министра Мөнхжин Батсумбэрэл отметил, что в 2022 году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и подчеркнул, что Монголия придает большое значение отношениям и сотрудничеству, которые она развивает с Нидерландами, основным партнером в Европейский Союз.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения и актуальные международные вопросы, такие как укрепление двусторонних политических отношений, расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, в том числе тепличного хозяйства, увеличение числа монгольских молодых дипломатов, которые пройдут обучение.

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