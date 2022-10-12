Минэнерго Украины сообщило о поражении почти трети энергетической инфраструктуры страны с 10 октября

CentralAsia (CA) - Примерно 30% энергетической инфраструктуры Украины было повреждено в результате ракетных ударов России, которые она начала наносить с понедельника, 10 октября. Об этом в разговоре с CNN заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

По словам министра, это первый случай с начала вооруженного конфликта, когда Россия «решительно нацелилась» на энергетическую инфраструктуру Украины.

10 октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по Украине в ответ на взрыв на Крымском мосту. Электроснабжение было нарушено минимум в 15 областях. В нескольких регионах зафиксированы перебои со светом и водой. Во Львовской, Полтавской, Хмельницкой областях, в Житомире и Харькове — проблемы с доступом в интернет. Минобороны РФ отмечало, что целями ракетных ударов были объекты военного управления и системы энергетики Украины.