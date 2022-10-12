В Астане пройдут три саммита. Кто из президентов прибыл? (дополняется)

В Астане пройдут три саммита. Кто из президентов прибыл?

CentralAsia (KZ) - В столице Казахстана 13-14 октября пройду три саммита – саммит глав государств СНГ, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и «Центральная Азия – Россия».

Так 13 октября в Астане (Казахстан) пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

14 октября пройдет заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством Казахстана. Ожидается участие лидеров стран СНГ кроме Молдовы и Украины.

Также в этот день пройдет первый саммит в формате «Центральная Азия - Россия».

Кто из глав государств прибыл в Казахстан?

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября прибыл в Казахстан.

В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Исмаилов.

В рамках своего рабочего визита Лукашенко примет участие в очередных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

На полях этих саммитов запланировано проведение ряда двусторонних встреч с руководителями делегаций стран-партнеров.

⇳

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 12 октября с рабочим визитом прибыл в город Астана.

В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в VI Саммите государств – членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, очередном заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств и Саммите глав государств «Центральная Азия + Россия».

⇳

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 октября прибыл в Астану.

В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

В рамках своего рабочего визита Мирзиёев примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

На полях этих саммитов запланировано проведение ряда двусторонних встреч с руководителями делегаций стран-партнеров.

⇳

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 октября прилетел в Казахстан.

В столичном аэропорту президента Азербайджана встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Алиев примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государств СНГ.

⇳

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 октября прилетел в Казахстан вместе с супругой Эмине Эрдоган.

В столичном аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Турецкий лидер примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

⇳

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Казахстан с государственным визитом 11 октября. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил его в столичном аэропорту.

В рамках визита 12 октября провели двусторонних переговоров на высшем уровне и подписали ряд важных документов.

13 октября шейх примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

⇳

.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения