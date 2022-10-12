Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией

CentralAsia (CA) - Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 32 украинских солдата были освобождены Россией в рамках обмена пленными. Среди них офицеры, сержанты и солдаты вооруженных сил Украины. Россия не сообщала об обмене. Сколько российских военных были возвращены в рамках обмена, также не сообщается.

«Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести»,— написал он в Facebook.

В рамках обмена украинской стороне было передано тело погибшего израильтянина Дмитрия Фиалки. Последние два года он проживал в Украине, работая детским тренером по футболу в клубе «Динамо» во Львове, сообщил Ермак.

Ранее, 11 октября Украина сообщила об обмене телами погибших с Россией. Украина вернула 62 тела своих солдат. Сколько погибших было передано России, не уточняется.

В последний раз официально про обмен пленными сообщалось 22 сентября. Россия получила 55 военнослужащих России, Донецкой и Луганской народных республик, а также оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Он называл себя кумом президента Владимира Путина. Украина получила 215 военных, среди которых 108 бойцов «Азова».