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В Казахстане завершился приём документов кандидатов в президенты. Список претендентов

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 11 октября 2022 года в 18.00 завершилось выдвижение кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РК.

К этому времени Центризбирком признал пятерых кандидатов соответствующими требованиям законодательства к кандидатам в президенты:

Касым-Жомарта Токаева – действующего главу государства.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

Нурлана Ауесбаева – представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

Нурлан Ауесбаев
Нурлан Ауесбаев

Мейрама Кажыкена – выдвинутого от республиканского объединения профсоюзов «Аманат».

Мейрам Кажыкен
Мейрам Кажыкен

Жигули Дайрабаева – кандидата от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Жигули Дайрабаев
Жигули Дайрабаев

Каракат Абден – от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников».

Каракат Абден
Каракат Абден

Еще 7 кандидатов в президенты подали в ЦИК документы, которые пока находятся на рассмотрении.

Жуматай Алиев – от общественного объединения «Халық демографиясы».

Жуматай Алиев
Жуматай Алиев

Талгат Ергалиев – от «Союза строителей Казахстана».

Талгат Ергалиев
Талгат Ергалиев

Нуржан Альтаев – от республиканского общественного объединения «Мұқалмас».

Нуржан Альтаев
Нуржан Альтаев

Салтанат Турсынбекова – от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

Салтанат Турсынбекова
Салтанат Турсынбекова

Хайрулла Габжалилов, выдвинутый РОО Объединение оралманов «Асар».

Хайрулла Габжалилов
Хайрулла Габжалилов

Бакыт Жанабаев от «Казахстанской лиги любителей футбола».

Бакыт Жанабаев
Бакыт Жанабаев

Фатима Бизакова от республиканского общественного объединения «Практическая Психология».

Фатима Бизакова
Фатима Бизакова

Таким образом, на пост главы государства выдвинуто 12 человек.

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