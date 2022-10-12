В Казахстане завершился приём документов кандидатов в президенты. Список претендентов

- Казахстан, политика
- 9:59, 12 октября 2022
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- Обновлено: 9:59, 12 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - В Казахстане 11 октября 2022 года в 18.00 завершилось выдвижение кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РК.
К этому времени Центризбирком признал пятерых кандидатов соответствующими требованиям законодательства к кандидатам в президенты:
Касым-Жомарта Токаева – действующего главу государства.
Нурлана Ауесбаева – представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).
Мейрама Кажыкена – выдвинутого от республиканского объединения профсоюзов «Аманат».
Жигули Дайрабаева – кандидата от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».
Каракат Абден – от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников».
Еще 7 кандидатов в президенты подали в ЦИК документы, которые пока находятся на рассмотрении.
Жуматай Алиев – от общественного объединения «Халық демографиясы».
Талгат Ергалиев – от «Союза строителей Казахстана».
Нуржан Альтаев – от республиканского общественного объединения «Мұқалмас».
Салтанат Турсынбекова – от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол».
Хайрулла Габжалилов, выдвинутый РОО Объединение оралманов «Асар».
Бакыт Жанабаев от «Казахстанской лиги любителей футбола».
Фатима Бизакова от республиканского общественного объединения «Практическая Психология».
Таким образом, на пост главы государства выдвинуто 12 человек.