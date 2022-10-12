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Украина получила еще четыре HIMARS от США

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил четыре дополнительных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS от США.

«Четыре дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли! Я благодарен (президенту США) Джо Байдену, (главе Пентагона) Ллойду Остину и американскому народу»,— написал Резников в Twitter.

Он также напомнил, что Киев уже получил нескольких зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM от Германии, а системы ПВО NASAMS, по словам министра, «уже в пути».

Ранее СМИ писали, что США отправят Украине еще четыре HIMARS в рамках пакета помощи на $625 млн. В этот пакет могут также войти боеприпасы, мины и около 200 бронемашин с противоминной защитой. В Пентагоне опасаются, что Киев может воспользоваться HIMARS для достижения целей в Крыму.

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