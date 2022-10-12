«Ъ»: Зачем президент Эмиратов летел в Петербург?

CentralAsia (CA) - Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян стал первым гостем из дальнего зарубежья, который встретился с президентом РФ Владимиром Путиным после присоединения к России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

До сих пор ОАЭ, как и большинство ближневосточных государств, старались сохранять нейтралитет в российско-украинском конфликте, предлагая свои услуги в качестве посредника, в том числе между Россией и Западом. Для Москвы особенно важен тот факт, что Эмираты не присоединились к антироссийским санкциям, несмотря на давление со стороны западных партнеров. Визит шейха демонстрирует, что Абу-Даби намерен и дальше придерживаться взятого курса, пишет «КоммерсантЪ».

«Я встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, мы обсудили ряд вопросов и событий, представляющих взаимный интерес, главные среди них — развитие украинского кризиса и важность поддержки дипломатических усилий, которые служат всем сторонам и способствуют достижению мира и стабильности»,— написал в Twitter Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян по завершении переговоров со своим российским коллегой.

Для Мухаммеда бен Зайда это первый визит в Россию в качестве президента ОАЭ. На эту должность он был избран в мае после смерти своего старшего брата Халифы бен Зайда. До этого шейх Мухаммед 11 раз посещал Россию в разных качествах, а в 2019 году от лица своего брата принимал президента РФ в Абу-Даби. И это был столь памятный визит, что Владимир Путин упомянул о нем во время встречи в Санкт-Петербурге.

С тех пор два лидера не виделись друг с другом. Как посетовал Мухаммед бен Зайд, помешала пандемия COVID-19. Теперь препятствий для встречи не возникло, хотя мало кто из зарубежных лидеров решается сейчас приехать в Россию, особенно среди тех, кто поддерживает тесные контакты с Западом. Президент ОАЭ не только решился, но и выбрал очень интересный тайминг — практически сразу после объявления Россией решения о присоединении к ней ДНР и ЛНР, а также территории Запорожской и Херсонской областей. Более того, визит состоялся в разгар дебатов вокруг проекта резолюции Генассамблеи ООН с критикой присоединения Россией новых территорий. Схожий по смыслу документ был внесен 30 сентября на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Россия его заблокировала. Бразилия, Габон, Индия и Китай воздержались. А вот ОАЭ, которые сейчас входят в состав Совбеза в качестве непостоянного члена, проголосовали «за».

В аналогичной ситуации в начале марта ОАЭ во время голосования на Генассамблее присоединились к большинству стран, осудивших начало российской «специальной военной операции», и воздержались в Совете Безопасности. Впрочем, вне зависимости от того, как ОАЭ отдавали свой голос, они всячески старались придерживаться нейтралитета в российско-украинском конфликте, а также в отношениях между Москвой и Западом.

Еще 1 марта, в ходе первого после начала боевых действий в Украине телефонного разговора Владимира Путина и Мухаммеда бен Зайда последний пообещал, что ОАЭ будут помогать искать «устойчивое политическое решение» кризиса.

С тех пор о результатах посреднических усилий Абу-Даби публично ничего не известно, в отличие, например, от усилий Турции и Саудовской Аравии. «Ъ» напоминает, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган добился подписания продуктовой сделки, касающейся экспорта украинского зерна через черноморские порты, и снятия ограничений с экспорта российского продовольствия. А наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман поучаствовал в организации обмена пленными между РФ и Украиной.

Тем не менее в ходе прошедших во вторник переговоров Владимир Путин поблагодарил Мухаммеда бен Зайда за «посреднические усилия, которые приводят к решению ряда довольно чувствительных гуманитарных вопросов». Кроме того, президент РФ упомянул, что знает об озабоченности эмиратского коллеги ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Возможно, что Абу-Даби сосредоточился на этом вопросе. Владимир Путин в начале встречи пообещал подробно обо всем рассказать. Тем более что было не лишним потренироваться перед предстоящими сразу после этого переговорами с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси — там тема ЗАЭС уж точно стала центральной.

В то время как гуманитарный аспект деятельности Абу-Даби остается сокрытым от общественности, роль ОАЭ как «окна возможностей» для России в условиях санкций трудно не заметить. В частности, в начале октября базирующийся в Лондоне сайт The Middle East Eye сообщил, что МИД Великобритании может провести расследование в отношении вице-премьера ОАЭ Мансура бен Зайда Аль Нахайяна по обвинению в помощи «российским олигархам в деле уклонения от санкций». Одновременно с этим в Москве не раз отмечали, что Лондон и Вашингтон пытаются надавить на эмиратский бизнес, чтобы он сократил сотрудничество с РФ. Однако пока ОАЭ проявляют самостоятельность. На встрече с Владимиром Путиным шейх Мухаммед обратил внимание на рост товарооборота до $5 млрд (по словам президента РФ, он увеличился за год на 65%), а также обнародовал число российских туристов, посетивших ОАЭ,— примерно полмиллиона.

«Мы также будем отмечать открытие первой российской школы в Эмиратах в этом году. У нас работает 4 тыс. русских компаний. И это все укрепляет тот мост, связывающий нас,— мост сотрудничества. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем значительно увеличить все эти показатели»,— весьма оптимистично заявил президент ОАЭ.

В ходе публичной части встречи Владимир Путин также упомянул о совместной работе с ОАЭ в рамках ОПЕК+. Буквально на прошлой неделе эта структура приняла решение о сокращении добычных квот сразу на 2 млн баррелей нефти в сутки.

И это вызвало негативную реакцию Вашингтона, где все последние месяцы надеялись на обратные действия, что позволило бы снизить цены на энергоносители (в первую очередь на бензин). Для президента США Джо Байдена это был один из принципиальных вопросов в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 8 ноября. Практически сразу он заявил, что «разочарован близоруким решением ОПЕК+», за которым в Белом доме увидели влияние России.

В качестве реакции на произошедшее конгрессмены-демократы представили законопроект, обязывающий администрацию президента вывести американские войска и системы вооружений с территории Саудовской Аравии и ОАЭ. Правда, основная критика легла на Эр-Рияд, без которого ОПЕК+ не приняла бы своего решения, так как основное снижение квот касается Саудовской Аравии и России. Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала CNN о необходимости переоценки отношений с Эр-Риядом и о том, что президент Байден готов работать с Конгрессом по этому вопросу.

Сразу после принятия решения ОПЕК+ саудовские и эмиратские политики попытались убедить Вашингтон, что их действия вызваны не политическими, а прагматичными соображениями. Неожиданно присоединился к хору этих голосов и президент Путин, выступивший фактически адвокатом ОАЭ. «Наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках»,— сказал он на встрече со своим эмиратским коллегой, но обращался явно не к нему. Впрочем, в Абу-Даби и сами чувствуют себя достаточно уверенно в отношениях с Западом. Примечательно, что в программе начавшейся во вторник поездки в регион помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбары Лиф нет Саудовской Аравии, но есть ОАЭ. Лиф также посетит Египет, Кувейт и Катар.