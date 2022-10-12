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В Узбекистане функции по сбору налога на имущество и земельного налога передадут махаллям

CentralAsia (UZ) -  Власти Узбекистана запустят новый эксперимент. Функции по сбору налога на имущество, а также земельного налога будут переданы махаллям. Об этом стало известно по итогам совещание, посвященное решению системных проблем в махаллях под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В следующем году будет введена система «Махаллинский бюджет», чтобы каждая махалля могла самостоятельно решать свои проблемы. Для этого в одном из районов каждой области функции по сбору налога на имущество и земельного налога с населения в качестве эксперимента будут переданы махаллям. Собранные средства останутся в бюджете махаллей.

Ответственным лицам поручено разработать порядок формирования, расходования и контроля этих средств.

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