Коронация Карла III назначена на 6 мая 2023 года
- Азия и мир, политика
- 11:30, 12 октября 2022
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Карл III
|Продолжение: Принц Чарльз стал новым королем Великобритании
|Предыстория: Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет
CentralAsia (CA) - Церемония коронации короля Великобритании Карла III пройдет 6 мая следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Букингемский дворца.
«Букингемский дворец рад объявить, что коронация Его Величества Короля состоится в субботу 6 мая 2023 года», - говорится в заявлении королевской резиденции.
Церемонию в Вестминстерском аббатстве проведет архиепископ Кентерберийский.
Вместе с Карлом III будет коронована и королева-консорт Камилла.
Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.
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