Заболеваемость ковидом в мире за неделю выросла почти на 20%

CentralAsia (CA) - Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю в мире увеличилось на 3,2 млн. Это на 0,7 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период, передает ТАСС.

Заболеваемость ковидом выросла впервые за 10 недель.

При этом в Европе темпы распространения инфекции растут почти месяц.

За семь дней из-за ковида в мире умерли около 9,5 тыс. человек.

Рост в Европе

В некоторых странах Европы фиксируют новые серьезные вспышки заболеваемости. Так, в Германии в сутки регистрируют уже около 120 тыс. инфицированных, что является максимумом с июня. Это самые высокие показатели не только в европейском регионе, но и в мире на данный момент. При этом еще месяц назад в стране ковид диагностировали менее чем у 40 тыс. жителей в день.

Во Франции темпы распространения коронавируса выросли по сравнению с прошлой неделей на 15%. Сейчас там регистрируют около 60 тыс. новых случаев заражения в день, чего не было с июля.

В Италии ежедневно заболевают примерно 40 тыс. человек, при этом в Испании ситуация стабильна - число инфицированных в сутки там с конца июля не превышает 4 тыс.

Снижение заболеваемости

Снижение заболеваемости все еще фиксируют в азиатском регионе. В Южной Корее в последние дни вновь выявляют менее 20 тыс. инфицированных. В Японии, несмотря на небольшой подъем в конце сентября, заболеваемость опять пошла вниз. Сейчас там регистрируют около 30 тыс. случаев ковида.

Примерно на таком же уровне находится заболеваемость в США, в последний раз такие низкие темпы распространения инфекции фиксировались там в марте.

В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за семь дней оказалось почти на 40% меньше, чем за предыдущий аналогичный период

Смертность

Третью неделю число умерших в мире из-за ковида не превышает 10 тыс.

США все еще на первой позиции по смертности, однако показатели там не растут с середины сентября. За последние семь дней в стране зарегистрировали около 1,8 тыс. летальных случаев.

На втором месте Россия, где, несмотря на снижение заболеваемости, смертность растет. С 3 по 9 октября там умерли 0,7 тыс. человек.