Россия 11 октября запустила по Украине 28 крылатых и одну баллистическую ракету, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Вчера, 11 октября Россия запустила по Украине 28 крылатых и одну баллистическую ракету. По данным украинских властей 20 ракет удалось сбить ПВО. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 12 октября.

Кроме того, войска РФ нанесли 13 авиаударов, 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и выпустили 14 беспилотников, 12 из которых ВСУ, по их данным, сумели сбить.

Дроны применялись по инфраструктуре Одесской и Николаевской областей.

Наиболее пострадали от обстрелов населенные пункты Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь.

По данным Генштаба, Беларусь снимает с хранения танки Т-72 и отправляет их в Белгородскую область. И активно ремонтирует российскую технику.

Украинские войска отбили российские атаки в районах Николаевки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Первомайского и Красногоровки, передает Генштаб ВСУ.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. Поражены 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также две системы ПВО войск РФ. Ракетные войска и артиллерия Украины поразили 12 пунктов управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, более 20 других важных объектов российских войск.