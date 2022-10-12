Россия 11 октября запустила по Украине 28 крылатых и одну баллистическую ракету, - Генштаб ВС Украины

- Азия и мир, политика
- 12:11, 12 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Вчера, 11 октября Россия запустила по Украине 28 крылатых и одну баллистическую ракету. По данным украинских властей 20 ракет удалось сбить ПВО. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 12 октября.
Кроме того, войска РФ нанесли 13 авиаударов, 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и выпустили 14 беспилотников, 12 из которых ВСУ, по их данным, сумели сбить.
Дроны применялись по инфраструктуре Одесской и Николаевской областей.
Наиболее пострадали от обстрелов населенные пункты Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь.
По данным Генштаба, Беларусь снимает с хранения танки Т-72 и отправляет их в Белгородскую область. И активно ремонтирует российскую технику.
Украинские войска отбили российские атаки в районах Николаевки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Первомайского и Красногоровки, передает Генштаб ВСУ.
Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. Поражены 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также две системы ПВО войск РФ. Ракетные войска и артиллерия Украины поразили 12 пунктов управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, более 20 других важных объектов российских войск.