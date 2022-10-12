VARIETY: Обзор фильма «Продавщицы»: монгольская девочка-подросток быстро взрослеет после того, как устроилась на работу в секс-шоп

CentralAsia (MNG) - Освежающий отход от более этнографических монгольских фильмов, которые обычно попадают на запад, эта откровенная история взросления в большом городе заслуживает международного внимания.

Саруул учится на инженера, когда соглашается устроиться на последнюю работу, которую ее космополитичные, но все же относительно консервативные монгольские родители когда-либо представляли своей дочери: продавать интимные приспособления (вибрирующие, силиконовые и надувные) в секс-шопе на цокольном этаже. Технически, Саруул просто заменяет застенчивую подругу в школе, которая доверяет ей быть осторожной, но эта временная работа оказывает тонкое, но изменяющее жизнь заглавную героиню, которой сначала кажется, что ей может быть 14 лет, но она превращается в более самосознательную молодую женщину из-за немного затянутой продолжительности «Продавщицы».

Обладатель главного приза Нью-Йоркского фестиваля азиатского кино, ветеран-режиссер Сэнгэдорж Жанчивдорж, сотый фильм, использует откровенный секс-позитивный подход к волнующему миру, в котором он установлен. Но это не делает фильм эротическим. Вместо этого «Продавщица» в основном фокусируется на маловероятной дружбе между Саруул (Баярцэцэг Баянгэрэл) и ее русскоязычной начальницей Катей (Энхтуул Ойдовжамц), угрюмой бывшей танцовщицей, которая связывает себя со своей наивной новой сотрудницей. Забавным образом, фильм разделяет немного резкую, но в конечном счете сентиментальную атмосферу некоторых андеграундных комиксов («Мир призраков» приходит на ум) или работы американского инди-режиссера Шона Бейкера, чьи последние четыре полнометражные работы (относящиеся к «Старлетке», фильм, на который это больше всего похоже) имели честность признать ту роль, которую сексуальность играет в современной жизни и коммерции.

Продавщица: монгольская девочка быстро взрослеет после того,как устроилась на работу в секс-шоп



Освежающий отход от более этнографических монгольских фильмов,которые обычно попадают на запад, эта откровенная история взросления в большом городе заслуживает международного внимания pic.twitter.com/Q1iRJu80eT — Bystander Майдар (@Tatarmai) October 12, 2022

Когда жители Запада думают о монгольских фильмах, практически единственные, которые им показывают, касаются Чингисхана («монгола») или колоритных сельских персонажей: горловых певцов и орлиных охотниц, кочевых обитателей юрт и плачущих верблюдов.Действие современной драмы происходит в большом городе редко, потому что культурные различия часто легче рекламировать, чем совпадения. Хотя большая часть «Продавщицы» кажется совместимой с жизнью в Лондоне или Нью-Йорке, именно характерные для Монголии детали делают фильм таким запоминающимся — например, сцена в степях, где Саруул и Катя забрасывают друг друга грибами, или ранняя утренняя рыбалка чуть ниже по течению от кокетливой группы тощих окуней.

Легко представить такую застенчивую девушку-интроверта, как Саруул, практически в любой культуре. Она не хочет быть ученым. Вместо этого артистичный подросток проводит время за рисованием. Но она никак не могла убедить своих родителей отпустить ее в художественную школу, и поэтому она бредет к взрослой жизни, вести которую ей неинтересно.

В одной сцене, которая была бы уместна в графическом романе, Саруул и ее друг Товдорж сидят и курят, а гигантский сенбернар мальчика лениво сидит у их ног. Саруул замечает «скучное лицо» собаки и задается вопросом, почему оно кажется таким неудовлетворенным — вопрос, который в равной степени относится и к Саруул, чье выражение лица большую часть времени остается пустым.Катя называет ее «глупой», что является хорошим способом описать озадачивающее двойственное отношение девушки, хотя фильм также удивляет нас неожиданными личными моментами, такими как тот, в котором она грызет лист бумаги и стреляет шариками в картину на холсте, которую она работал над. В подавленном состоянии Саруул просто надевает наушники и отключается от мира, скрываясь в пузыре, где местный инди-музыкант Дөлгөөн Баясгалан (он же Магнолиан) входит в кадр и поет одну из своих мягких эмо-мелодий. Это приятное прикосновение сюрреализма к фильму, который в остальном освежающе прямо говорит о месте секса в обществе (люди склонны полагать, что только потому, что Саруул работает в магазине для взрослых, она «легкая» или опытная, хотя это не может быть дальше от правда).

После работы Саруул доставляет виагру и игрушки различным клиентам, в том числе посещает теневое здание, где полиция штурмует залы и арестовывает проституток — и Саруул тоже. Во время одного визита на дом одинокий покупатель предлагает ей миллион тугриков (всего несколько сотен долларов) за «помощь», и Саруул требуется невероятно много времени, чтобы понять, о чем ее просят. После обоих инцидентов Саруул говорит Кате, что она уходит.

Но есть что-то в работе — и в том, как пожилая женщина наставляет ее, предлагая жизненные уроки и делясь своими сожалениями — это кажется важным для эволюции Саруул во взрослом возрасте. Менее убедительна сцена, где Саруул снимает номер в отеле и примеряет на себя несколько игрушек. Чтобы добраться туда, нужно время, но, в конце концов, «Продавщица» рассказывает о том, как взять на себя ответственность за свою жизнь, где секс — это лишь одно из измерений всестороннего процесса самопознания.

автор: Питер Дебрюге

источник: VARIETY

перевод: Татар С.Майдар

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