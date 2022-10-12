Генассамблея ООН избрала 14 новых членов Совета по правам человека, среди них Кыргызстан

CentralAsia (KG) - Генеральная Ассамблея ООН 11 октября избрала в качестве новых членов Совета по правам человека (СПЧ) ООН на 2023-2025 годы 14 стран. Результаты выборов, прошедших в формате тайного голосования, объявил председатель 77-й сессии Генассамблеи Чаба Кёрёши.

«Следующие 14 государств были избраны членами Совета по правам человека на трехлетний срок с 1 января 2023 года: Алжир, Бангладеш, Бельгия, Вьетнам, Германия, Грузия, Кыргызстан, Коста-Рика, Мальдивы, Марокко, Румыния, Судан, Чили, ЮАР», - перечислил он.

Совет ООН по правам человека был создан в 2005 году, заменив одноименную Комиссию. В составе Совета – 47 государств. Ежегодно около трети из них сменяется в результате выборов. Срок полномочий составляет три года. У группы восточноевропейских государств в этом органе 6 мест. У Азии и Африки – по 13, у Латинской Америки – 8 и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль, – 7 мест.

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