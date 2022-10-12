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Узбекистанские студенты в Курской области РФ обратились к Мирзиёеву на фоне обострения конфликта в Украине

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанские студенты, обучающиеся в Курском медицинском университете Росии, обратились к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Они просят перевести их учебу в узбекские вузы, так как они боятся обострения конфликта между Россией и Украиной, передает Podrobno.uz.

«Мы обращаемся президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. На сегодняшний день в Курском медицинском университете обучается более 100 студентов. В связи военными действиями в Украине, обстановка в Курской области неспокойная, учитывая тот факт, что Курск находится в непосредственной близости от Сумской области Украины», – отмечается в обращении студентов.

«Вы сами видите через соцсети, как каждый день или через день на эту территорию падают снаряды. Кроме того, самое главное, что на Курскую АЭС, находящуюся в 30 км от нас совершено уже 3 террористических нападения. В соседней Белгородской области в связи с частичной мобилизацией обучение переведено в онлайн-формат. Мы не хотим, чтобы подумали, что мы поддаемся какой-то панике. Еще в марте казахские студенты были переведены на свою Родину. В момент, когда обстановка ухудшается, мы просим нашего президента перевести нас в медицинские вузы Узбекистана», – подчеркнули студенты.

В МИД Узбекистана сделали заявление по этому поводу.

«В связи с обращением узбекских студентов, обучающихся в вузах Курской области Россиии, сообщаем, что дипломаты посольства Узбекистана выехали в Курскую область для изучения ситуации и решения имеющихся проблем. О результатах будет сообщено дополнительно», – отметили в министерстве.

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