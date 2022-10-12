ФСБ назвала организатором взрыва на Крымском мосту главу военной разведки Украины

Кирилл Буданов

CentralAsia (CA) - Организатором взрыва на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, утверждает ФСБ. По данным спецслужбы, в подготовке теракта также участвовали 12 человек, восемь из них задержаны. В их числе — пять граждан России, три гражданина Украины и Армении. Бомбу для взрыва закамуфлировали в рулоны с пленкой на 22 паллетах весом 22 770 кг, добавили в ФСБ.

По версии следствия, в начале августа взрывное устройство отправили из порта Одессы в болгарский город Русе. Транспортировку осуществляли по контракту между киевской ООО «Транслогистик УА» и Baltex Capital S.A. Переправкой якобы занимались украинцы Цюркало Михаил Владимирович (1975 г. р.), Ковач Денис Олегович (1979), Соломко Роман Иванович (1971), а также граждане Грузии Иносаридзе Сандро и брокер по имени Леван, гражданин Армении Терчанян Артур (1985).

«С 29 сентября по 3 октября 2022 года в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, город Алаверди), а получателем ООО «Лидер» (Москва)»,— заявили в ФСБ.

Затем, по данным ФСБ, бомбу вывезли на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF. 4 октября груз пересек российскую границу в пункте пропуска Верхний Ларс, 6 октября его разгрузили на оптовой базе «Армавира» в Краснодарском крае. 7 октября документы на груз снова изменили, указав отправителем ульяновское ООО «ТЭК-34», а получателем — несуществующую фирму в Крыму. Подменой якобы занимались Соломко, украинец Владимир Васильевич Злоба (1987) и пятеро россиян, чьи имена ФСБ не называет.

7 октября паллеты загрузили в грузовик гражданина России Юсубова Махира (1971), он выехал в Симферополь. 8 октября в 6:03 при проезде по Крымскому мосту машина взорвалась. По версии ФСБ, передвижение груза по всему маршруту отслеживал сотрудник Главного управления разведки Украины, «представлявшийся Иваном Ивановичем». Для общения с сообщниками он использовал виртуальный анонимный номер, а также еще один, зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича (1988), утверждают в ФСБ.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате частично обрушились два автомобильных пролета. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли четыре человека. Ущерб предварительно оценили в 200–500 млн руб. Россия считает случившееся терактом и обвиняет в нем Киев. Официально Украина не брала на себя ответственности за ЧП. Власти Болгарии говорили, что взорванный на мосту грузовик никогда не был в стране.