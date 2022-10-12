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Какие документы подписаны в ходе визита эмира Катара в Казахстан?

CentralAsia (KZ) -  Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани 11 октября прибыл в Казахстан с государственным визитом.

На следующий день, 12 октября, Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в узком и расширенном составах.

В результате переговоров были подписаны следующие документы:

  • Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Казахстана и правительством Катара об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и специальных паспортов.
  • Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Казахстаном и Катаром.
  • Соглашение между Министерством науки и высшего образования Казахстана и министерством образования и высшего образования Катара о сотрудничестве в высшего образования и научных исследований.
  • Соглашение об установлении побратимских отношений между акиматом города Астана и муниципалитетом города Доха.
  • Меморандум о взаимопонимании в сфере торговли между министерством торговли и интеграции Казахстана и министерством торговли и индустрии Катара.
  • Соглашение о взаимопонимании по вопросам взаимного сотрудничества в области здравоохранения между правительством Казахстана и правительством Катара.
  • Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Казахстана и министерством муниципалитета Катара по сотрудничеству в области сельского хозяйства.
  • Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом метрологии и стандартизации министерством торговли и интеграции РК и Генеральной организацией стандартизации Катара.
  • Первая исполнительная программа в области спорта между министерством культуры и спорта Казахстана и министерством спорта и молодежи Катара на 2023-2025 гг.
  • Программа в области культуры и искусства между Министерством культуры и спорта РК и министерством культуры Катара на 2023-2025 гг.
  • Меморандум о взаимопонимании, о сотрудничестве в области туризма и маркетинговых мероприятий между министерством культуры и спорта РК и Катарским национальным советом по туризму Катара.
  • Меморандум о сотрудничестве по подготовке дипломатов между Академией госуправления при президенте Казахстана и Института дипломатии министерства иностранных дел Катара.
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